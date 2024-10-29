Минобороны показало видео пуска ракеты «Булава» на тренировке ядерных сил
Вооружённые силы (ВС) России совершили пуск баллистической ракеты «Булава». Кадрами запуска поделилось Минобороны РФ во вторник, 29 октября.
ВС РФ совершили пуск баллистической ракеты «Булава» в Охотском море. Видео © Telegram / Минобороны России
В оборонном ведомстве уточнили, что пуск был совершён из акватории Охотского моря.
Сегодня, 29 октября, в России состоялась тренировка стратегических сил сдерживания. Президент Владимир Путин объяснил позицию РФ насчёт применения ядерного оружия. Глава государства также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне. Позднее появилось видео пусков ракет «Ярс» и «Булава».
Telegram / Минобороны России