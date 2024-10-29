На Украине раскрыли главный страх главкома ВСУ Сырского

Экс-советник Минобороны Украины, журналист Юрий Бутусов рассказал о главом страхе главкома ВСУ Александра Сырского. Оказывается, что главнокомандующий боится не поражений на фронте и даже не ответственности перед армией.

«Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла», — заявил Бутусов.