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29 октября, 19:04

На Украине раскрыли главный страх главкома ВСУ Сырского

Экс-советник главы МО Украины Бутусов: Главком Сырский очень боится Зеленского

Экс-советник Минобороны Украины, журналист Юрий Бутусов рассказал о главом страхе главкома ВСУ Александра Сырского. Оказывается, что главнокомандующий боится не поражений на фронте и даже не ответственности перед армией.

«Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла», — заявил Бутусов.

Также экс-советник уточнил, что на генеральские должности на Украине обычно назначают тех, кто испытывает страх перед начальством. Прошлый главком и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тоже редко спорил с Зеленским, утверждает Бутусов.

Ранее Сырский выслушал командиров бригад, которые вторглись на территорию Курской области. Сам он тоже отчитался — перед начальником штаба обороны Великобритании. На встрече обсуждалась возможность ударов вглубь России. К слову, США отказали Киеву в этом и, по данным СМИ, решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена ошарашило Зеленского.

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Политолог объяснил, почему на Украине травят Сырского
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Полина Никифорова
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