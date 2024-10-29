На Украине раскрыли главный страх главкома ВСУ Сырского
Экс-советник главы МО Украины Бутусов: Главком Сырский очень боится Зеленского
Экс-советник Минобороны Украины, журналист Юрий Бутусов рассказал о главом страхе главкома ВСУ Александра Сырского. Оказывается, что главнокомандующий боится не поражений на фронте и даже не ответственности перед армией.
«Он бесконечно боится Владимира Зеленского и его нервных реакций во время доклада с плохими новостями. Боится, что его подвинут с кресла», — заявил Бутусов.
Также экс-советник уточнил, что на генеральские должности на Украине обычно назначают тех, кто испытывает страх перед начальством. Прошлый главком и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный тоже редко спорил с Зеленским, утверждает Бутусов.
Ранее Сырский выслушал командиров бригад, которые вторглись на территорию Курской области. Сам он тоже отчитался — перед начальником штаба обороны Великобритании. На встрече обсуждалась возможность ударов вглубь России. К слову, США отказали Киеву в этом и, по данным СМИ, решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена ошарашило Зеленского.