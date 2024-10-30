Песков: Тренировка стратегических сил была плановой, РФ уведомила другие страны

Тренировка стратегических ядерных сил, проведённая в России 29 октября, была плановой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва уведомила другие государства о манёврах.

Говоря о последних заявлениях российского лидера, Песков отметил, что они всегда важны, вне зависимости от контекста. Пресс-секретарь отметил, что «каждый раз они с интересом воспринимаются везде».