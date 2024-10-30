Песков: Тренировка стратегических сил была плановой, РФ уведомила другие страны
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Тренировка стратегических ядерных сил, проведённая в России 29 октября, была плановой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва уведомила другие государства о манёврах.
«Существует определённый механизм уведомления соответствующих стран о таких пусках», — сказал представитель Кремля.
Говоря о последних заявлениях российского лидера, Песков отметил, что они всегда важны, вне зависимости от контекста. Пресс-секретарь отметил, что «каждый раз они с интересом воспринимаются везде».
Напомним, 29 октября в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания. Президент Владимир Путин объяснил позицию РФ насчёт применения ядерного оружия. Глава государства также подчеркнул, что наша страна не намерена участвовать в новой гонке вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне.