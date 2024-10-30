Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 11:46

В Питере не пить? Северная столица тоже может ограничить продажу алкоголя

Депутат ЗакСа Ржаненков: В Петербурге могут ограничить часы продажи алкоголя

В Петербурге могут ограничить часы продажи алкоголя по примеру Вологодской области. Точные временные рамки сейчас обсуждаются.

Как рассказал SHOT председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков, сейчас депутаты изучают предложения по времени, когда лучше запретить продавать спиртное жителям и туристам в магазинах. Также обсуждается возможность расширения зон, в которых нельзя торговать горячительным. Под них подпадают школы, садики и другие соцучреждения.

Петербургские депутаты обещают, что торопиться с запретами не будут и сначала выслушают мнение экспертов и самих петербуржцев. Вопрос обещают проработать к началу следующего года.

Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя
Прощайте, наливайки: Власти ещё одного региона ограничат продажу алкоголя

Напомним, ранее в Вологодской области задумались запретить продажу алкоголя в течение суток, кроме двухчасового промежутка с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер. Тем временем в Госдуме считают, что это не поможет снизить число пьющих граждан. Более того, такая мера может быть вредна, что показал опыт СССР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Матвей Константинов
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Только на Life
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar