В Питере не пить? Северная столица тоже может ограничить продажу алкоголя
Депутат ЗакСа Ржаненков: В Петербурге могут ограничить часы продажи алкоголя
В Петербурге могут ограничить часы продажи алкоголя по примеру Вологодской области. Точные временные рамки сейчас обсуждаются.
Как рассказал SHOT председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков, сейчас депутаты изучают предложения по времени, когда лучше запретить продавать спиртное жителям и туристам в магазинах. Также обсуждается возможность расширения зон, в которых нельзя торговать горячительным. Под них подпадают школы, садики и другие соцучреждения.
Петербургские депутаты обещают, что торопиться с запретами не будут и сначала выслушают мнение экспертов и самих петербуржцев. Вопрос обещают проработать к началу следующего года.
Напомним, ранее в Вологодской области задумались запретить продажу алкоголя в течение суток, кроме двухчасового промежутка с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов позже объяснил, для чего требуется ужесточение мер. Тем временем в Госдуме считают, что это не поможет снизить число пьющих граждан. Более того, такая мера может быть вредна, что показал опыт СССР.
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