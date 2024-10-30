В Питере не пить? Северная столица тоже может ограничить продажу алкоголя

Как рассказал SHOT председатель комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Петербурга Александр Ржаненков, сейчас депутаты изучают предложения по времени, когда лучше запретить продавать спиртное жителям и туристам в магазинах. Также обсуждается возможность расширения зон, в которых нельзя торговать горячительным. Под них подпадают школы, садики и другие соцучреждения.