Ломаный английский Зеленского тормозит переговоры с США: американцы не уверены, что понимают его

На переговорах Украины и США часто возникают проблемы со взаимопониманием. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не пользуются помощью переводчика и объясняются как могут. А могут они плохо, передаёт FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Немецкое издание подчёркивает, что владение английским у Зеленского «посредственное», а у Ермака «откровенно плохое». Из-за этого американские политики часто сомневаются, правильно ли они поняли своих украинских коллег. Также представители США не знают, понимают ли их Зеленский и Ермак в принципе.