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30 октября, 18:01

Ломаный английский Зеленского тормозит переговоры с США: американцы не уверены, что понимают его

FAZ: Проблемы с английским языком у Зеленского часто мешают на переговорах с США

На переговорах Украины и США часто возникают проблемы со взаимопониманием. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не пользуются помощью переводчика и объясняются как могут. А могут они плохо, передаёт FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Немецкое издание подчёркивает, что владение английским у Зеленского «посредственное», а у Ермака «откровенно плохое». Из-за этого американские политики часто сомневаются, правильно ли они поняли своих украинских коллег. Также представители США не знают, понимают ли их Зеленский и Ермак в принципе.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул Белый дом в том, что секретные пункты его «плана победы» были рассекречены. Уточняется, что в США раскрыли желание Зеленского получить большое количество ракет, таких как «Томагавк» с дальностью свыше 2400 километров. Свой «план победы» Зеленский представил 16 октября, однако Западу он пришёлся не по вкусу.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Полина Никифорова
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