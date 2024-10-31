Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 01:29

Суд по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю* пройдёт 31 октября

Суд Москвы 31 октября продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Рассмотрение иска главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* будет продолжено 31 октября. Об этом пишет РИА «Новости».

Агентство напоминает, что рассмотрение иска состоится в Лефортовском суде Москвы. Заседание пройдёт в четверг, 31 октября, в 14:00 по мск.

Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева
Адвокат оценил шансы Мизулиной в суде против Дудя* и Лебедева

Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*. Дизайнер в интервью высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Экспертиза постановила, что нелицеприятные высказывания Лебедева о Мизулиной являются частным мнением. Кстати, дизайнер даже извинился перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.

*Признан в России иностранным агентом

Оксана Попова
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Юрий Дудь
  • Артемий Лебедев
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar