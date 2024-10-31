Суд по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю* пройдёт 31 октября
Суд Москвы 31 октября продолжит рассматривать иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю*
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Рассмотрение иска главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* будет продолжено 31 октября. Об этом пишет РИА «Новости».
Агентство напоминает, что рассмотрение иска состоится в Лефортовском суде Москвы. Заседание пройдёт в четверг, 31 октября, в 14:00 по мск.
Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*. Дизайнер в интервью высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Экспертиза постановила, что нелицеприятные высказывания Лебедева о Мизулиной являются частным мнением. Кстати, дизайнер даже извинился перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.
*Признан в России иностранным агентом