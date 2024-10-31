Главком ВСУ озадачил главкома армии НАТО в Европе тревожным докладом с фронта

У Вооружённых сил Украины на фронте продолжает сохраняться тяжёлая ситуация. Об этом в телефонном разговоре сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский главнокомандующему Объединёнными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи.

«Провёл телефонный разговор с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжёлые бои», — написал Сырский в своих соцсетях.