Главком ВСУ озадачил главкома армии НАТО в Европе тревожным докладом с фронта
Сырский сообщил главнокомандующему ВС НАТО в Европе о тяжёлой ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho
У Вооружённых сил Украины на фронте продолжает сохраняться тяжёлая ситуация. Об этом в телефонном разговоре сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский главнокомандующему Объединёнными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющему Европейское командование ВС США, генералу Кристоферу Каволи.
«Провёл телефонный разговор с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте. Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжёлые бои», — написал Сырский в своих соцсетях.
Киевский главком попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку ВСУ. Сырский также отметил превосходство армии ВС РФ в техническом оснащении и личном составе.
Ранее Сырский выслушал командиров бригад, которые вторглись на территорию Курской области. Сам он тоже отчитался — перед начальником штаба обороны Великобритании. На встрече обсуждалась возможность ударов вглубь России. К слову, США отказали Киеву в этом и, по данным СМИ, решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена ошарашило Зеленского.