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31 октября, 09:10

Опубликовано видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Черкесске

Момент взрыва в Черкесске сняли камеры видеонаблюдения

Момент взрыва в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске сняли камеры видеонаблюдения. Кадры публикует в телеграм-канале местное агентство «Сапа». На записях заметна вспышка в районе взрыва. Спасатели продолжают работу по разбору завалов.

Момент взрыва в Черкесске. Видео © Telegram / САПА

Ранее число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до четырёх. Спасатели извлекли из-под завалов ещё два тела.

Момент взрыва газа в многоэтажке в Дагестане попал на видео
Момент взрыва газа в многоэтажке в Дагестане попал на видео

Напомним, что утром 31 октября в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. 11 человек получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии, в том числе мать с ребёнком. Некоторые пострадавшие отказались от госпитализации. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / САПА

Алексей Берковиц
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