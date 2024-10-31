Опубликовано видео с моментом взрыва в пятиэтажке в Черкесске

Момент взрыва в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске сняли камеры видеонаблюдения. Кадры публикует в телеграм-канале местное агентство «Сапа». На записях заметна вспышка в районе взрыва. Спасатели продолжают работу по разбору завалов.

Ранее число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Черкесске увеличилось до четырёх . Спасатели извлекли из-под завалов ещё два тела.

Напомним, что утром 31 октября в многоквартирном доме на улице Лободина в Черкесске произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали 4 и 5 этажи. 11 человек получили травмы, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии, в том числе мать с ребёнком. Некоторые пострадавшие отказались от госпитализации. Возбуждено уголовное дело.