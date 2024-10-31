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31 октября, 10:55

Блогер Тринадцатый заболел в СИЗО

SHOT: У блогера Тринадцатого в СИЗО обострились отит и тяжёлая форма язвы

Российский блогер Егор Гузенко, также известный как Тринадцатый. Обложка © Telegram / Тринадцатый.

Российский блогер Егор Гузенко, также известный как Тринадцатый. Обложка © Telegram / Тринадцатый.

Блогер Тринадцатый (Егор Гузенко) заболел в СИЗО. У военкора обострился отит, ему потребовались лекарства с воли, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у Егора Гузенко, арестованного до 5 декабря, воспалилось ухо. Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства.

Также в беседе с SHOT близкий друг Тринадцатого рассказал, что состояние военкора осложняется другим серьёзным заболеванием — у него тяжёлая форма язвы и часто открывается кровотечение. Несмотря на это, Егор, по словам друзей, сохраняет позитивный настрой. Говорит, что сокамерники и сотрудники изолятора знают его деятельность и относятся к нему хорошо.

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Напомним, Life.ru рассказывал о военном корреспонденте и добровольце Егоре Гузенко — Тринадцатом. В начале октября его задержали в Ставропольском крае, куда он приехал на отпуск к родным. Позже стало известно, что Тринадцатого обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Юрий Лысенко
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