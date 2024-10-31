Блогер Тринадцатый заболел в СИЗО

По данным телеграм-канала, у Егора Гузенко, арестованного до 5 декабря, воспалилось ухо. Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства.

Также в беседе с SHOT близкий друг Тринадцатого рассказал, что состояние военкора осложняется другим серьёзным заболеванием — у него тяжёлая форма язвы и часто открывается кровотечение. Несмотря на это, Егор, по словам друзей, сохраняет позитивный настрой. Говорит, что сокамерники и сотрудники изолятора знают его деятельность и относятся к нему хорошо.