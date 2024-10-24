Блогера Тринадцатого обвинили в применении насилия к полицейскому на Ставрополье

Блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом Тринадцатый, обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции в ставропольском Новопавловске. Материалы дела переданы в суд, сообщается в телеграм-канале судов края.

«Гражданин применил к полицейскому ОВ ППСП отдела МВД России «Кировский» насилие — с силой схватил его руками за форменное обмундирование (китель) и оторвал пуговицу на правом нагрудном кармане, а затем с силой нанёс ему один удар правой рукой сжатой в кулак в область лица», — говорится в сообщении.