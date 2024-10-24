Блогера Тринадцатого обвинили в применении насилия к полицейскому на Ставрополье
Егор Гузенко. Обложка © Telegram / «Тринадцатый»
Блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом Тринадцатый, обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции в ставропольском Новопавловске. Материалы дела переданы в суд, сообщается в телеграм-канале судов края.
«Гражданин применил к полицейскому ОВ ППСП отдела МВД России «Кировский» насилие — с силой схватил его руками за форменное обмундирование (китель) и оторвал пуговицу на правом нагрудном кармане, а затем с силой нанёс ему один удар правой рукой сжатой в кулак в область лица», — говорится в сообщении.
Происшествие датируется 5 октября 2024 года. Инцидент произошёл на на площади имени Ленина в Новопавловске. Правоохранитель попросил снять маску, которая почти полностью закрывала лицо. Однако блогер отказался и вспылил. Ему вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Заседание по делу назначено на 5 ноября 2024 года.
Напомним, Егор Гузенко — военкор и доброволец спецоперации, более известный по прозвищу Тринадцатый. В 2021 году на него была заведена уголовка за дебош в Санкт-Петербурге. Ему назначили домашний арест за то, что он выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. А в начале октября Гузенко был задержан в родном городе Новопавловске Ставропольского края, куда приехал в отпуск к родным. В тот же день военкор записал видеообращение и успокоил читателей.