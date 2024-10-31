Следов насилия нет: Названа версия трагичной гибели россиянки с «самыми большими губами»

Следов насилия на теле модели Кристины Рэй (Кристины Кожевниковой) не обнаружено. По данным SHOT, сейчас основная версия — несчастный случай.

Предположительно, девушка сама спустилась в канализационный коллектор за наркотиками, чтобы найти закладку. Там же модель могла употребить, после чего её снесло потоком. За месяц в воде тело сильно разложилось, но никаких намёков на криминал на данный момент не обнаружено. Кристину нашли без одежды, но её могло со временем смыть водой.