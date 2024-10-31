Следов насилия нет: Названа версия трагичной гибели россиянки с «самыми большими губами»
SHOT: Экспертиза не выявила следов насилия на теле Кристины Рэй
Российская модель и блогер Кристина Рэй. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rei_kristina_rei
Следов насилия на теле модели Кристины Рэй (Кристины Кожевниковой) не обнаружено. По данным SHOT, сейчас основная версия — несчастный случай.
Предположительно, девушка сама спустилась в канализационный коллектор за наркотиками, чтобы найти закладку. Там же модель могла употребить, после чего её снесло потоком. За месяц в воде тело сильно разложилось, но никаких намёков на криминал на данный момент не обнаружено. Кристину нашли без одежды, но её могло со временем смыть водой.
Кристина Рэй, по словам близких, в последнее время очень хотела изменить свою жизнь. Она убрала филлеры из губ, стала зарабатывать маникюром и боролась с зависимостью. Девушка употребляла с 17 лет и так и не смогла отказаться от наркотиков.
Напомним, Кристина Рэй, которая в прошлом обладала титулом «Самые большие губы России», исчезла в Сочи 28 сентября. Девушка внезапно перестала выходить на связь с близкими. Сперва звучали предположения о том, что она могла сбежать к своему другу-наркоману. К сожалению, 29 октября эта версия рухнула: тело пропавшей нашли в сочинской канализации.