6 кризисов в отношениях: как пережить все этапы и не превратиться в просто соседей

Построение отношений — штука непростая. Даже самые крепкие пары рано или поздно проходят через кризисы, когда кажется, что любовь ушла и общих тем, связывающих вас, совсем не осталось. Важно помнить, что кризисы — это норма и каждый с этим сталкивался, и чаще всего это просто период, который можно пройти вместе. Существует классификация проблем по истечению определённого времени, примерно то же самое, как теория Выготского о кризисах развития на протяжении всей жизни. Какие есть кризисы в отношениях и как их преодолеть?

Зарождение семьи: первые 2 года

Первый этап семейного кризиса — постоянные ссоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Самое начало совместного сожительства будет проверять вашу пару на крепкость. Это один из самых суровых периодов. Поэтому большинство пар расходится именно по истечению года, а то и меньше. Когда отношения только завязываются, вы неосознанно начинаете лицемерить. Это нормальная реакция организма на влюблённость — хочется показаться лучше, чем есть на самом деле.

Но примерно через год вы обнажаете своё настоящее я. Скандалов насчёт немытой кружки из-под чая и брызг на зеркале от зубной пасты будет становиться всё больше и больше. Да что там, даже как человек ест — может неимоверно сильно раздражать. Как ни странно, но большинство пар в это время заводят третьего члена семьи, и это не кошка или собака, а ребёнок. Вот тогда ситуация осложняется в разы и наступает та самая первая стадия кризиса. Мама вечно уставшая, как морально, так и физически, постоянно срывается на муже. Мужчина днём работает, ночью пытается ухаживать за ребёнком. Никто не досыпает и супруги срывают злобу друг на друге.

Как пережить кризис двух лет отношений

Единственное, что тут можно сделать, это заранее подготовиться к рождению малыша, осознать, что это серьёзный шаг, понимать, какой груз ответственности на вас ложится. Сразу договориться о перечнях задач каждого. Ну и, конечно, взаимная поддержка и попытки понять, как другому тяжело.

Угасание интереса: через 3-5 лет брака

Что не так с парами после пяти лет и как пережить кризис трёх лет отношений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AVOCADO FAM

К этому периоду в большинстве отношений происходит штиль. Будто весь эмоциональный запас был истрачен на первом этапе. Но это не означает, что всё вокруг стало привычным и каждый свыкся со своей новой жизненной ролью. Очень важно сохранить этот огонь внутри отношений, потому что чувства действительно ослабли, ребёнок съедает всё ваше личное совместное время.

Как пережить кризис 3–5 лет отношений

Любовь нужно поддерживать самостоятельно — удивлять друг друга, приглашать на необычные свидания, путешествовать вдвоём, разграничить время совместного досуга с ребёнком и отдельно вас.

Стабильность тоже разрушает: суммарно 7 лет супружеской жизни

Надёжность и стабильность убивает отношения: как пережить кризис семи лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Обычно, доходя до медной свадьбы, всё в жизни супругов кажется стабильным. Денежные вопросы решены, мелочи уже не раздражают, жилищный момент улажен, каждый выучил, что от него требуется в этой семье. Звучит всё надёжно и крепко, казалось бы, что может быть не так?

В этой крепкости и стабильности и проблема — всё воспринимается как данность. К этому возрасту происходит сексуальный расцвет у обоих партнёров, желание на разнообразие возрастает, но вы уже настолько хорошо друг друга выучили, что такого азарта, как на первом свидании, не будет.

Как пережить кризис семи лет отношений

На этом этапе отношений важно оставаться собой, при личных хобби и друзьях, а не соединяться воедино. Говорите сразу, что вас волнует, а не ищите поддержки в лице любовника или любовницы.

Кризис 14 лет отношений и кризис среднего возраста

Кризис 14 лет отношений, заходящий на кризис среднего возраста, пережить тяжело. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nenad Cavoski

Этот период кризиса может неплохо так вам навредить, потому что он, скорее всего, выпадет на кризис среднего возраста. Одни в этот период погружаются в экзистенциальные мысли, другие винят партнёра в том, что тот отравил их жизнь, а третьи в целом разочаровываются в браке. Если вы пытаетесь задушить друг друга обвинениями на постоянной основе, ваш брак будет спасти тяжело. Также ребёнок с переходным возрастом и бунтарским духом будет подливать масло в огонь своим беспорядочным поведением.

Как преодолеть кризис 14 лет отношений

В такой ситуации, как бы тривиально ни звучало, важно осознать проблему. И попытаться сплотить семью посредством ваших традиций, введению новых тенденций, и попытаться наладить контакт между каждым членом семьи.

Без детей мы не пара: кризис 19 лет отношений

Пустое гнёздышко обнажает проблемы после 19 лет отношений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Самый специфичный период — это когда уезжает выросший ребёнок, а вы остаётесь с супругом один на один. Тут важно понять, сохранилась ли у вас партнёрская эмоциональная связь, или вы жили вместе ради наследника?

Как пережить кризис 19 лет отношений

Стоит познакомиться друг с другом заново, поискать новые совместные интересы, может, пересмотреть устав семейной жизни.

Живём как соседи: Кризис 20 лет отношений

После 20 лет брака живём как приятели. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

После всех перезагрузок жизнь c супругом как с хорошим другом будет вполне неплохим исходом. Страсть с большей вероятностью сойдёт на нет, в сексуальном плане тоже могут быть размолвки.

Как пережить кризис 20 лет в отношениях

В этой ситуации главное — сменить основной фокус с неприятного на приятное. Некоторым помогает роль бабушки и дедушки, другие уходят в творчество или строят бизнес. Как только вы отвлечётесь, жизнь наполнится яркими красками.