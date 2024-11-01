Карл III счёл православие не испорченной политкорректностью ветвью христианства

На аукционе в английском Пензансе с молотка ушли письма известного британского дизайнера Дадли Поплака — друга нынешнего короля Соединённого Королевства Карла III. В переписке 1998 года тогда ещё наследник престола заверял товарища, что тяготеет к православию.

«Лично я чем старше становлюсь, тем больше тянусь к великим, вечным традициям православной церкви. Это единственные традиции, которые не были испорчены отвратительной политкорректностью», — приводит выдержку из письма Daily Telegraph.