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1 ноября, 03:23

Карл III счёл православие не испорченной политкорректностью ветвью христианства

Король Великобритании Карл III. Обложка © X / The Royal Family

Король Великобритании Карл III. Обложка © X / The Royal Family

На аукционе в английском Пензансе с молотка ушли письма известного британского дизайнера Дадли Поплака — друга нынешнего короля Соединённого Королевства Карла III. В переписке 1998 года тогда ещё наследник престола заверял товарища, что тяготеет к православию.

«Лично я чем старше становлюсь, тем больше тянусь к великим, вечным традициям православной церкви. Это единственные традиции, которые не были испорчены отвратительной политкорректностью», — приводит выдержку из письма Daily Telegraph.

В газете уточнили, что самого Поплака не стало в 2005 году. Всего на аукционе продали шесть его писем.

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Илья Пушкарев
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