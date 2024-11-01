Карл III счёл православие не испорченной политкорректностью ветвью христианства
Король Великобритании Карл III. Обложка © X / The Royal Family
На аукционе в английском Пензансе с молотка ушли письма известного британского дизайнера Дадли Поплака — друга нынешнего короля Соединённого Королевства Карла III. В переписке 1998 года тогда ещё наследник престола заверял товарища, что тяготеет к православию.
«Лично я чем старше становлюсь, тем больше тянусь к великим, вечным традициям православной церкви. Это единственные традиции, которые не были испорчены отвратительной политкорректностью», — приводит выдержку из письма Daily Telegraph.
В газете уточнили, что самого Поплака не стало в 2005 году. Всего на аукционе продали шесть его писем.
По данным СМИ, придворные Букингемского дворца уже во всю готовятся к смерти тяжелобольного Карла III. Прогнозы врачей о состоянии монарха неутешительны. На роль его преемника претендуют два десятка кандидатов.