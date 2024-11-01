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1 ноября, 07:05

Госдуму просят освободить монашек от наказания за пропаганду чайлдфри

РБК: «Новые люди» хотят внести три исключения в законопроект о чайлдфри

Депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин выступили с инициативой дополнить законопроект о запрете пропаганды чайлдфри тремя исключениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

«Новые люди» предлагают не расценивать как пропаганду информацию, если граждане РФ отказываются рожать теперь из-за проблем со здоровьем, религиозных убеждений или материальных трудностей. Парламентарии хотят внести эти поправки в один из двух законопроектов, которые Госдума приняла в первом чтении в середине октября.

В примечании сказано, что депутаты поддерживают необходимость популяризации традиционных семейных ценностей, однако отказ рожать детей может быть продиктован и объективными причинами. К примеру, когда беременность и роды опасны для женщины или представляют риск передачи ребёнку наследственных заболеваний. «Новые люди» также привели в пример институт монашества, догмы которого запрещают женщинам заводить семьи и детей.

«Например, существующие сегодня заградительные ставки по ипотеке являются серьёзным стимулом для того, чтобы люди отказывались от рождения первого ребёнка», — сказано в тексте примечания.

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Ранее в РПЦ призвали учесть монашество при разработке законопроекта о запрете чайлдфри. По словам представителей патриархии, монахи делают добровольный выбор, исключающий деторождение. Депутат Госдумы Милонов также призвал не путать монашество и чайлдфри.

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Shutterstock / FOTOD / Oxana Baz

Владимир Озеров
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