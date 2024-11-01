Госдуму просят освободить монашек от наказания за пропаганду чайлдфри

Депутаты от партии «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин выступили с инициативой дополнить законопроект о запрете пропаганды чайлдфри тремя исключениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст документа.

«Новые люди» предлагают не расценивать как пропаганду информацию, если граждане РФ отказываются рожать теперь из-за проблем со здоровьем, религиозных убеждений или материальных трудностей. Парламентарии хотят внести эти поправки в один из двух законопроектов, которые Госдума приняла в первом чтении в середине октября.

В примечании сказано, что депутаты поддерживают необходимость популяризации традиционных семейных ценностей, однако отказ рожать детей может быть продиктован и объективными причинами. К примеру, когда беременность и роды опасны для женщины или представляют риск передачи ребёнку наследственных заболеваний. «Новые люди» также привели в пример институт монашества, догмы которого запрещают женщинам заводить семьи и детей.