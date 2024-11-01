Артемий Лебедев счёл приезд «‎всех» на саммит БРИКС лучшим подарком Кремлю

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске нового обзора новостей заявил, что на саммит БРИКС в Казани приехали все, кто только мог. Он счёл мероприятие главным опровержением высказываний о том, что Россия якобы находится в международной изоляции.

«Приехали все, кто только мог приехать. Это, конечно, лучший подарок кремлёвской пропаганде, который только можно было придумать, потому что здесь даже не надо ничего объяснять. Просто достаточно посмотреть на тех участников, которые прилетели», — поделился блогер.