Артемий Лебедев счёл приезд «всех» на саммит БРИКС лучшим подарком Кремлю
Артемий Лебедев: На саммит БРИКС в Казани приехали все, кто только мог приехать
Артемий Лебедев. Фото © Telegram / «Артемий Лебедев»
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске нового обзора новостей заявил, что на саммит БРИКС в Казани приехали все, кто только мог. Он счёл мероприятие главным опровержением высказываний о том, что Россия якобы находится в международной изоляции.
«Приехали все, кто только мог приехать. Это, конечно, лучший подарок кремлёвской пропаганде, который только можно было придумать, потому что здесь даже не надо ничего объяснять. Просто достаточно посмотреть на тех участников, которые прилетели», — поделился блогер.
Напомним, что саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.