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28 октября, 13:03

Обиженный Зеленский сделал истеричное заявление о прошедшем саммите БРИКС

Зеленский: Лидеры стран БРИКС занимают пророссийскую позицию

Лидеры стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в казанском саммите объединения. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

«Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он также утверждает, что нейтральная позиция в украинском конфликте фактически означает Москву.

Ранее Зеленский призвал премьера Индии Нарендру Моди прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Также сообщалось, что он отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

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Напомним, что саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Демьянова
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