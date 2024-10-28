Обиженный Зеленский сделал истеричное заявление о прошедшем саммите БРИКС
Зеленский: Лидеры стран БРИКС занимают пророссийскую позицию
Лидеры стран БРИКС поддержали Россию, приняв участие в казанском саммите объединения. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.
«Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Он также утверждает, что нейтральная позиция в украинском конфликте фактически означает Москву.
Ранее Зеленский призвал премьера Индии Нарендру Моди прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Также сообщалось, что он отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерриша в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
Напомним, что саммит БРИКС проводился в Казани с 22 по 24 октября. По словам российского президента Владимира Путина новые члены объединения убедились, что организация основана на принципах взаимоуважения и учёта интересов каждого участника. Мероприятие посетили 36 делегаций от государств и шесть от международных организаций.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans