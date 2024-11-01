СК завёл дело на сотрудника службы Минтранса РФ за взятку в 74 млн рублей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника службы, подведомственной Министерству транспорта России. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказано в публикации ведомства.

По информации следствия, подозреваемый с 2014 по 2021 годы, находясь на разных высоких должностях в Федеральном дорожном агентстве и его подразделениях, брал у предпринимателя взятки премиальными автомобилями и услугами имущественного характера взамен на покровительство и служебные поблажки в интересах коммерческой организации. Их общая сумма оценивается в более чем 74 млн рублей.