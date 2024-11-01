СК завёл дело на сотрудника службы Минтранса РФ за взятку в 74 млн рублей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника службы, подведомственной Министерству транспорта России. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
«Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сказано в публикации ведомства.
По информации следствия, подозреваемый с 2014 по 2021 годы, находясь на разных высоких должностях в Федеральном дорожном агентстве и его подразделениях, брал у предпринимателя взятки премиальными автомобилями и услугами имущественного характера взамен на покровительство и служебные поблажки в интересах коммерческой организации. Их общая сумма оценивается в более чем 74 млн рублей.
Правоохранители проводят соответствующие следственные мероприятия. В жилье и по месту работы подозреваемого проводятся обыски, в ходе которых изымаются важные для следствия улики.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как фигурантом уголовного дела стал заместитель командующего ЛВО генерал-майора Валерия Муминджанова — его подозревают в получении взятки размером в 20 миллионов рублей. Следствие нашло у офицера и его родных подозрительное количество недвижимости в Воронеже, общей стоимостью более 120 миллионов рублей, тогда как официально в его имуществе числится квартира и внедорожник на 10 миллионов. Сейчас Муминджанов под арестом, сегодня меру пресечения продлили на три месяца — до 2 февраля 2025 года.
Life.ru