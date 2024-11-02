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2 ноября, 11:10

В Литве под колёсами фуры нашёл свой конец бежавший из РФ ЛГТБ*-скинхед-заукраинец

В Литве под фурой погиб бежавший из РФ скинхед Казак

Дмитрий Казак Новиков. Обложка © Telegram / Mash

Дмитрий Казак Новиков. Обложка © Telegram / Mash

В Литве под колёсами фуры погиб 34-летний Дмитрий Новиков по кличке Казак — скинхед и сподвижник ЛГБТ*, сбежавший из России в 2019 году. О происшествии сообщает Mash.

Новиков — уроженец Казани. В 2008 он создал там сообщество единомышленников-скинхедов — «Казанскую дивизию», в 2010 году сел в тюрьму (и это не первый срок) за групповые нападения. В заключении он надоумил своих оставшихся на воле товарищей поджечь здание всетатарского общественного центра. К счастью, правоохранители вовремя перехватили переписку и предотвратили теракт, а Новикову любезно предложили погостить в тюрьме подольше. Таким образом, Казак освободился в 2019 году и тут же покинул Россию.

Новых единомышленников он стал искать на Украине и пытался прибиться к нацбату «Азов»**, но там его не приняли и выставили из страны. Тогда Казак попросил политического убежища в Литве и его впустили. На новом месте он принялся за старое: участвовал в ЛГБТ*-парадах, антироссийских митингах, а в соцсестях славил РДК**.

Спустя несколько лет литовские власти начали прозревать, усомнились в том, что такой персонаж, как Новиков, нужен им в стране, и собрались было депортировать его за необычные увлечения, но 23 октября тот таинственным образом был сбит фурой в районе Кельме. Это произошло, когда Казак шёл по проезжей части рядом с деревней Яунишкес на трассе Рига — Калининград, где и его настигла смерть от полученных при столкновении травм.

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*Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

**Террористические организации, запрещены в России.

***Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иноагентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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