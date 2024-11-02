«Предстоят непростые 4 года»: Политолог заявил о возможной победе Трампа на выборах в США

У Дональда Трампа действительно могут быть планы по завершению конфликта на Украине в случае его очередного прихода к власти. Однако рассчитывать на улучшение российско-американских отношений всё-таки не стоит. Таким мнением поделился политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

«От иллюзий, что с приходом Трампа вдруг улучшатся отношения, надо избавиться в принципе. Никаких дружественных отношений с США не может быть никогда. Сейчас они жёстче проводят свою политику, потому что колосс давно стоит на глиняных ногах, ослаб. И если он не будет пыжиться и показывать звериный оскал, его просто перестанут бояться», — высказался эксперт.

Политолог считает, что все силы Трампа на президентском посту будут направлены на восстановление господства США в мире. Первым делом ему необходимо урегулировать украинский конфликт, поскольку политик понимает, что он делает слабее Америку, но не Россию. Вполне вероятно, что действия Трампа будут связаны с прекращением огня и давлением на Владимира Зеленского со стороны США.