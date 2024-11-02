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2 ноября, 14:18

«Предстоят непростые 4 года»: Политолог заявил о возможной победе Трампа на выборах в США

Политолог Шатров: Трамп приложит все усилия, чтобы восстановить господство США

У Дональда Трампа действительно могут быть планы по завершению конфликта на Украине в случае его очередного прихода к власти. Однако рассчитывать на улучшение российско-американских отношений всё-таки не стоит. Таким мнением поделился политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

«От иллюзий, что с приходом Трампа вдруг улучшатся отношения, надо избавиться в принципе. Никаких дружественных отношений с США не может быть никогда. Сейчас они жёстче проводят свою политику, потому что колосс давно стоит на глиняных ногах, ослаб. И если он не будет пыжиться и показывать звериный оскал, его просто перестанут бояться», — высказался эксперт.

Политолог считает, что все силы Трампа на президентском посту будут направлены на восстановление господства США в мире. Первым делом ему необходимо урегулировать украинский конфликт, поскольку политик понимает, что он делает слабее Америку, но не Россию. Вполне вероятно, что действия Трампа будут связаны с прекращением огня и давлением на Владимира Зеленского со стороны США.

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«Думаю, Трамп, увидев внешнеполитический контекст, ещё раз убедится в том, что мир за последние четыре года изменился не в пользу США, и будет прилагать все усилия, чтобы восстановить лидерство США в мире. Так что нам при Трампе предстоят непростые четыре года», — подытожил Шатров.

Ранее Трамп весьма нелестно высказался о России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал «больными» всех, кто считает его другом России. Кандидат от республиканцев отметился и другими заявлениями. В частности, Трамп пообещал поссорить нашу страну с Китаем и заявил, что именно он уничтожил «Северный поток — 2».

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kremlin.ru

Алёна Зиновьева
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