Барецкий задумал купить особняк Лерчек под морг или рехаб после снижения цены на 1 млрд
Барецкий заявил, что купит особняк Лерчек в Истре, который подешевел до 879 млн
Поместье блогерши Лерчек на Истре так и не достроили. Telegram / «Lerchek теперь тут»
Поместье блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) на Истре подешевело на один миллиард рублей. Ещё в апреле дом стоил 1,8 млрд рублей, а сейчас владельцы просят 879 990 000 рублей. Но ажиотажа нет, виной всему недострой и проблемы с оформлением, ведь особняк принадлежит сразу двум хозяевам Чекалиным. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В конце мая 2024 года супруги поделили поместье пополам, а в июле развелись после 12 лет совместной жизни. И теперь покупателям придётся договариваться сразу с двумя владельцами.
Особняк с панорамным остеклением от крыши до земли трёхэтажный: площадь — 2193,5 квадрата, а рядом — 56 соток земли. В цоколе есть гараж на десять люксовых машин и даже свой кинозал. Шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует купить поместье, но рассчитывает на дополнительную скидку 30%.
«Я ждал момента, я знал, что особняк Лерчек подешевеет. Сейчас спрос на такую недвижимость упал, люди стремятся ехать ближе к китайской границе, чтобы делать бизнес с КНР. Хочу сейчас заняться оформлением документов. Надеюсь, что они мне сделают скидку еще 30%, потому что за такие деньги никто не купит. Буду брать», — заявил шоумен NEWS.ru.
Барецкий также утверждает, что намерен сделает из поместья морг или реабилитационный центр для лечения интернет-зависимости.
А ранее Лерчек поделилась с поклонниками подробностями испытания с тараканами, крысами и опарышами на шоу «Звёзды в джунглях». Блогерша билась в истерике, после того как к ней в трусы заполз таракан и покусал интимные места. Создательница фитнес-марафонов заявила, что чувствует себя «изнасилованной». Бузова разнесла ложь Лерчек, заявив, что у неё есть неопровержимые доказательства её правоты – записи с видеокамер и заключение врача.