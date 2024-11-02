Барецкий задумал купить особняк Лерчек под морг или рехаб после снижения цены на 1 млрд

Поместье блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) на Истре подешевело на один миллиард рублей. Ещё в апреле дом стоил 1,8 млрд рублей, а сейчас владельцы просят 879 990 000 рублей. Но ажиотажа нет, виной всему недострой и проблемы с оформлением, ведь особняк принадлежит сразу двум хозяевам Чекалиным. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В конце мая 2024 года супруги поделили поместье пополам, а в июле развелись после 12 лет совместной жизни. И теперь покупателям придётся договариваться сразу с двумя владельцами.

Особняк с панорамным остеклением от крыши до земли трёхэтажный: площадь — 2193,5 квадрата, а рядом — 56 соток земли. В цоколе есть гараж на десять люксовых машин и даже свой кинозал. Шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует купить поместье, но рассчитывает на дополнительную скидку 30%.

«Я ждал момента, я знал, что особняк Лерчек подешевеет. Сейчас спрос на такую недвижимость упал, люди стремятся ехать ближе к китайской границе, чтобы делать бизнес с КНР. Хочу сейчас заняться оформлением документов. Надеюсь, что они мне сделают скидку еще 30%, потому что за такие деньги никто не купит. Буду брать», — заявил шоумен NEWS.ru.