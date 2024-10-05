Их предупреждали: Лерчек с бывшим мужем забыли доплатить налоги из-за развода
SHOT: Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek
Бывшие супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Блогеров предупреждали, что надо доплатить налоги за арабскую фирму, но из-за бракоразводного процесса и делёжки имущества они про это забыли. Теперь Лерчек и Артём будут оспаривать домашний арест и просить подписку о невыезде, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, пару лет назад семейство Чекалиных создало своё фитнес-приложение и оформило его на фирму в Дубае, чтобы их подписчики из-за границы могли оплачивать марафоны, так как с переводами денег в Россию тогда были трудности. Недавно ФНС связывалась с арабской компанией, чтобы получить налоги, но запрос остался без ответа.
Тогда налоговики связались с Лерчек и попросили сдать уточнённые декларации и доплатить налоги добровольно. Но из-за развода она на это не отреагировала. В итоге дело об уклонении от неуплаты налогов переквалифицировали в статью о выводе средств, так как услуги оказывались на территории РФ, а деньги утекали в ОАЭ.
Напомним, накануне блогершу Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Аналогичную меру пресечения суд избрал и её бывшему мужу — Артёму Чекалину, а также их бизнес-партнёру.
Как сообщал Life.ru, против экс-супругов и их бизнес-партнёра было заведено уголовное дело. Их обвиняют в выводе денег с использованием подложных документов через Дубай. За полгода — более 250 миллионов рублей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Вину ни Лерчек, ни её бывший муж не признают.
О планах супружеской четы на развод стало известно в начале марта после того, как Следственный комитет закрыл уголовное дело против них. При этом многие сразу же заподозрили Чекалиных в попытке уйти от новых долгов с помощью расторжения брака. 11 июля было официально объявлено о начала бракоразводного процесса, а через пару дней их официально развели, но супругов на заседании суда не было.