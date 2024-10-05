Их предупреждали: Лерчек с бывшим мужем забыли доплатить налоги из-за развода

Бывшие супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Блогеров предупреждали, что надо доплатить налоги за арабскую фирму, но из-за бракоразводного процесса и делёжки имущества они про это забыли. Теперь Лерчек и Артём будут оспаривать домашний арест и просить подписку о невыезде, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пару лет назад семейство Чекалиных создало своё фитнес-приложение и оформило его на фирму в Дубае, чтобы их подписчики из-за границы могли оплачивать марафоны, так как с переводами денег в Россию тогда были трудности. Недавно ФНС связывалась с арабской компанией, чтобы получить налоги, но запрос остался без ответа.