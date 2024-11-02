Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что власти получили несколько тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят не брать в плен бойцов ВСУ и отменить соответствующий приказ.
«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живы», — написал он у себя в телеграм-канале.
Кадыров отметил, что о приказе «брать в плен солдат ВСУ» он сообщил после атаки БПЛА на российский институт спецназа в Гудермесе. Ознакомившись с обращениями украинцев, он решил отменить этот приказ, добавив, что «желающие сдаться российским войскам будут жить», а остальным, по его словам, «не повезет».
Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.
Life.ru