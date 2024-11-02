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2 ноября, 11:51

Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что власти получили несколько тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят не брать в плен бойцов ВСУ и отменить соответствующий приказ.

«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живы», — написал он у себя в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что о приказе «брать в плен солдат ВСУ» он сообщил после атаки БПЛА на российский институт спецназа в Гудермесе. Ознакомившись с обращениями украинцев, он решил отменить этот приказ, добавив, что «желающие сдаться российским войскам будут жить», а остальным, по его словам, «не повезет».

Кадыров заявил о жертвах среди украинских пленных при атаке БПЛА в Чечне
Кадыров заявил о жертвах среди украинских пленных при атаке БПЛА в Чечне

Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.

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Life.ru

Марина Фещенко
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