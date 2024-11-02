Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что власти получили несколько тысяч писем от жителей Украины, в которых они просят не брать в плен бойцов ВСУ и отменить соответствующий приказ.

«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живы», — написал он у себя в телеграм-канале.