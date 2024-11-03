Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка сорвался с горы в Непале
Ондрей Гусерка. Обложка © ondrejhuserka.sk
В Непале известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких гор страны. Выжить мужчине не удалось, сообщает Ассоциация альпинистов европейской республики в своих соцсетях.
Словак вместе с коллегой Маеком Голечком из Чехии 30 октября забрался на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг. Когда они начали слезать вниз, Гусерка сорвался в расщелину. К месту пока невозможно направить вертолёт из-за плохой погоды, однако, как считается, экстремал мёртв.
Недавно группа российских альпинистов потерялась на горе Дхаулагир в Непале. Спустя два дня пятерых туристов нашли погибшими. Скорее всего, альпинисты передвигались в связке и один из них сорвался с высоты около 7600 метров, утянув за собой компаньонов. Выжил один экстремал, он отказался от похода из-за плохого самочувствия. Ранее назвали чудом то, что тела удалось спустить с горы.