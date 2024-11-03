Известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка сорвался с горы в Непале

В Непале известный словацкий альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких гор страны. Выжить мужчине не удалось, сообщает Ассоциация альпинистов европейской республики в своих соцсетях.

Словак вместе с коллегой Маеком Голечком из Чехии 30 октября забрался на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг. Когда они начали слезать вниз, Гусерка сорвался в расщелину. К месту пока невозможно направить вертолёт из-за плохой погоды, однако, как считается, экстремал мёртв.