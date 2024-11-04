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4 ноября, 12:40

Русские дома по всему миру с размахом отметили День народного единства

Русские дома в Танзании, Чили и Никарагуа отметили День народного единства

День народного единства широко отмечается в Русских домах за рубежом. Так, слушатели курсов русского языка в Танзании поздравили россиян с праздником. Также для местных провели открытый урок, на котором рассказали о русских традициях.

Празднование Дня народного единства за рубежом. Видео © Life.ru

Русский дом в Чили пригласил соотечественников и чилийцев собраться на площади в коммуне Нюноа, чтобы вместе почувствовать дух праздника, распевая любимые народные песни. В частности, как на русском, так и на испанском прозвучали «Калинка», «Подмосковные вечера» и «Катюша». Кроме того, для гостей провели викторину, посвящённую 80-летию дипломатических отношений между РФ и Чили. Победителей ждали особенные призы с символикой Русского дома.

Тем временем в Никарагуа организовали флешмоб, в котором местные жители выстроились с русскими буквами в одну надпись: «День народного единства». Также собравшиеся скандировали: «Россия». А Русский дом в Варшаве организовал для всех желающих жителей Польши поездку на соревнования по зимним видам плавания в Калининград и посещение областного историко-художественного музея.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Также Life.ru сообщал, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.

День народного единства, День заботы о себе, Казанская осенняя: Праздники и приметы 4 ноября
День народного единства, День заботы о себе, Казанская осенняя: Праздники и приметы 4 ноября
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Life.ru

Наталья Демьянова
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