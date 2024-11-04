Русские дома по всему миру с размахом отметили День народного единства
Русские дома в Танзании, Чили и Никарагуа отметили День народного единства
День народного единства широко отмечается в Русских домах за рубежом. Так, слушатели курсов русского языка в Танзании поздравили россиян с праздником. Также для местных провели открытый урок, на котором рассказали о русских традициях.
Празднование Дня народного единства за рубежом. Видео © Life.ru
Русский дом в Чили пригласил соотечественников и чилийцев собраться на площади в коммуне Нюноа, чтобы вместе почувствовать дух праздника, распевая любимые народные песни. В частности, как на русском, так и на испанском прозвучали «Калинка», «Подмосковные вечера» и «Катюша». Кроме того, для гостей провели викторину, посвящённую 80-летию дипломатических отношений между РФ и Чили. Победителей ждали особенные призы с символикой Русского дома.
Тем временем в Никарагуа организовали флешмоб, в котором местные жители выстроились с русскими буквами в одну надпись: «День народного единства». Также собравшиеся скандировали: «Россия». А Русский дом в Варшаве организовал для всех желающих жителей Польши поездку на соревнования по зимним видам плавания в Калининград и посещение областного историко-художественного музея.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Также Life.ru сообщал, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.
Life.ru