Русские дома по всему миру с размахом отметили День народного единства

День народного единства широко отмечается в Русских домах за рубежом. Так, слушатели курсов русского языка в Танзании поздравили россиян с праздником. Также для местных провели открытый урок, на котором рассказали о русских традициях.

Празднование Дня народного единства за рубежом. Видео © Life.ru

Русский дом в Чили пригласил соотечественников и чилийцев собраться на площади в коммуне Нюноа, чтобы вместе почувствовать дух праздника, распевая любимые народные песни. В частности, как на русском, так и на испанском прозвучали «Калинка», «Подмосковные вечера» и «Катюша». Кроме того, для гостей провели викторину, посвящённую 80-летию дипломатических отношений между РФ и Чили. Победителей ждали особенные призы с символикой Русского дома.