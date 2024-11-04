Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 15:14

Сооснователь Cyberus Максимов: Глобально технологии находятся на уровне 90-х

Человечество пока не перешли на новый уровень использования технологий и остаёмся на уровне 90-х годом прошлого века. Однако в наших силах изменить данную ситуацию за счёт выдающихся специалистов и смелости. Об этом заявил сооснователь Cyberus Юрий Максимов на международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия».

Сооснователь Positive Technologies на симпозиуме «Создавая будущее» оценил развитие высоких технологий в мире. Видео © Life.ru

«Если посмотреть сейчас честно на то, как мы применяем технологии — мы их не применяем. У нас многие вещи остались на уровне 90-х. С рюшечкой такой, рюшечкой сякой. Мы глобально не перешли на другой уровень, потому что мы технологиям не доверяем», — заявил Максимов.

Однако он отметил, что в РФ и в мире явно недооценивается вклад российских инженеров, которые, в том числе, приложили руку к созданию многих иностранных технологий, используемых в мире. Это говорит о том, что инженерная база в России достаточно сильна. Не хватает лишь смелости для того, чтобы воспользоваться имеющимся ресурсом и начать всё с чистого листа. В целом же, перед нами «стоит вызов».

«Либо мы продолжим идти прежним путём, копируя старые технологии, либо мы начнём перестраивать архитектуру, исходя из текущих потребностей и создадим технологии, которые будут служить людям — но не за счёт их свободы или безопасности. Россия может дать миру этот новый взгляд на технологии, инженерные навыки, и справедливость», — добавил Максимов.

Путин поприветствовал участников и гостей Международного симпозиума «Создавая будущее»
Путин поприветствовал участников и гостей Международного симпозиума «Создавая будущее»

Напомним, что сейчас «Россия» является Национальным центром. В таком формате выставка начала работать после завершения крупной одноимённой выставки, которая стала самым посещаемым местом на планете. На данной локации, помимо прочего, будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar