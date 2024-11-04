Сооснователь Cyberus Максимов: Глобально технологии находятся на уровне 90-х

Человечество пока не перешли на новый уровень использования технологий и остаёмся на уровне 90-х годом прошлого века. Однако в наших силах изменить данную ситуацию за счёт выдающихся специалистов и смелости. Об этом заявил сооснователь Cyberus Юрий Максимов на международном симпозиуме «Создавая будущее» в национальном центре «Россия».

Сооснователь Positive Technologies на симпозиуме «Создавая будущее» оценил развитие высоких технологий в мире. Видео © Life.ru

«Если посмотреть сейчас честно на то, как мы применяем технологии — мы их не применяем. У нас многие вещи остались на уровне 90-х. С рюшечкой такой, рюшечкой сякой. Мы глобально не перешли на другой уровень, потому что мы технологиям не доверяем», — заявил Максимов.

Однако он отметил, что в РФ и в мире явно недооценивается вклад российских инженеров, которые, в том числе, приложили руку к созданию многих иностранных технологий, используемых в мире. Это говорит о том, что инженерная база в России достаточно сильна. Не хватает лишь смелости для того, чтобы воспользоваться имеющимся ресурсом и начать всё с чистого листа. В целом же, перед нами «стоит вызов».