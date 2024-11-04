«Неудобный шаг»: В США назвали Украине единственный шанс сохранить независимость
Foreign Affairs: Переговоры являются шансом Украины сохранить независимость
Бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас призвал Соединённые Штаты подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. В статье для издания Foreign Affairs (FA) он признал, что у ВСУ не получится вернуть утраченные территории без ввода войск стран Запада, чего, по мнению аналитика, никогда не произойдёт.
«Поэтому, поскольку США и их союзники продолжают вооружать Украину, они должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлём, и изложить чёткое представление о том, как это следует делать», — пишет Хаас.
По словам эксперта, «это единственный шанс» для Незалежной избежать ужасной участи, прекратить военные действия и сохранить независимость. Впрочем, под этим термином Хаас, как и многие на Западе, имеет в виду сохранение лояльной ЕС и Штатам киевской власти.
А ранее в офисе Зеленского назвали вывод ВС РФ с Украины главным условием для прекращения конфликта. Также Киев требует вернуть перешедшие под контроль российской стороны территории. В Совфеде заявили, что данные требования являются лишь попыткой демонстрации, направленной на третьи страны, а в Госдуме сочли хотелки Киева нереальными.
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