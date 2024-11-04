«Неудобный шаг»: В США назвали Украине единственный шанс сохранить независимость

Бывший президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас призвал Соединённые Штаты подтолкнуть Киев к переговорам с Россией. В статье для издания Foreign Affairs (FA) он признал, что у ВСУ не получится вернуть утраченные территории без ввода войск стран Запада, чего, по мнению аналитика, никогда не произойдёт.

«Поэтому, поскольку США и их союзники продолжают вооружать Украину, они должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлём, и изложить чёткое представление о том, как это следует делать», — пишет Хаас.