Захарова заявила, что демократия в США превратилась в «страшную козябру»

Ни о какой демократии в США не может быть и речи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, сообщает корреспондент Life.ru. Отвечая на вопрос журналистов, за кого бы она проголосовала, Захарова отметила, что имеет возможность участвовать в выборах в РФ и голосовать за президента России.

Мария Захарова пожелала американскому народу преодолеть чудовищный внутренний раскол. Видео © Life.ru

«Мне здесь повезло значительно больше, чем представителям и людям, проживающим в Соединённых Штатах, потому что то, что там творится нельзя назвать ни демократическим процессом, ни процессом, который хоть как-то приближается к заданным ими же стандартам. О какой прозрачности или уважении, или каких-то транспарентных, как они это называют, процедурах может идти речь, когда ещё за несколько дней до начала выборов проголосовало 60 миллионов человек? Те нарушения и странности, которые сами же американцы наблюдали, мне кажется, повергли в шок многих людей по всему миру», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в этой ситуации не хочется быть саркастичной, несмотря на все те козни, которые власти США творят по всему миру, включая поставки оружия киевскому режиму, так как речь идёт о людях, а не о правителях Штатов. Захарова пожелала США преодолеть этот чудовищный кризис и огромный внутренний раскол, которые стравливает жителей страны.