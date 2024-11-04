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4 ноября, 19:53

Захарова заявила, что демократия в США превратилась в «страшную козябру»

Захарова пожелала американскому народу преодолеть чудовищный внутренний раскол

Ни о какой демократии в США не может быть и речи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии выборов президента Соединённых Штатов, сообщает корреспондент Life.ru. Отвечая на вопрос журналистов, за кого бы она проголосовала, Захарова отметила, что имеет возможность участвовать в выборах в РФ и голосовать за президента России.

Мария Захарова пожелала американскому народу преодолеть чудовищный внутренний раскол. Видео © Life.ru

«Мне здесь повезло значительно больше, чем представителям и людям, проживающим в Соединённых Штатах, потому что то, что там творится нельзя назвать ни демократическим процессом, ни процессом, который хоть как-то приближается к заданным ими же стандартам. О какой прозрачности или уважении, или каких-то транспарентных, как они это называют, процедурах может идти речь, когда ещё за несколько дней до начала выборов проголосовало 60 миллионов человек? Те нарушения и странности, которые сами же американцы наблюдали, мне кажется, повергли в шок многих людей по всему миру», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что в этой ситуации не хочется быть саркастичной, несмотря на все те козни, которые власти США творят по всему миру, включая поставки оружия киевскому режиму, так как речь идёт о людях, а не о правителях Штатов. Захарова пожелала США преодолеть этот чудовищный кризис и огромный внутренний раскол, которые стравливает жителей страны.

«Это не демократия <...> То, что мы видим в США — это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей и разводит их по углам, не давая возможности людям выражать свою точку зрения. А если они её выражают, их начинают отменять, преследовать и травить. И самое чудовищное, что это делается в таких масштабах, когда вся страна буквально расколота. Причём не то, что бы пополам и речь идёт о разных политических взглядах, а они просто не понимают, почему друг друга так ненавидят», — отметила представитель МИД РФ и пожелала американскому народу преодолеть текущий кризис.

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Напомним, президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября. Представлять республиканцев будет экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп, а демократов — действующая вице-президент Камала Харрис. Известно, что на свои предвыборные компании кандидаты потратили более 1,2 миллиарда долларов. Согласно последним опросам, Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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