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4 ноября, 16:21

«Едины и сплочены»: Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства прямо с фронта

Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства с фронта

Бойцы ВС РФ с Херсонского направления из Волгограда поздравили россиян с Днём народного единства прямо с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает SHOT.

Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства с фронта. Видео © SHOT

«Я русский из Волгограда, защищаю наши ценности; я дагестанец из Волгограда, здесь со своими братьями; я татарин из Волгограда, сражаюсь за братский народ; я немец из Волгограда, здесь защищают мир России», — рассказали военнослужащие.

Бойцы хором произнесли, что «едины и сплочены за Россию». Видеопоздравление телеграм-каналу передали волонтёры Народного фронта.

Русские дома по всему миру с размахом отметили День народного единства
Русские дома по всему миру с размахом отметили День народного единства

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади сегодня днём. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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