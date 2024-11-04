«Едины и сплочены»: Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства прямо с фронта

Бойцы ВС РФ с Херсонского направления из Волгограда поздравили россиян с Днём народного единства прямо с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает SHOT.

«Я русский из Волгограда, защищаю наши ценности; я дагестанец из Волгограда, здесь со своими братьями; я татарин из Волгограда, сражаюсь за братский народ; я немец из Волгограда, здесь защищают мир России», — рассказали военнослужащие.