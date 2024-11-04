«Едины и сплочены»: Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства прямо с фронта
Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства с фронта
Бойцы ВС РФ с Херсонского направления из Волгограда поздравили россиян с Днём народного единства прямо с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает SHOT.
Бойцы ВС РФ поздравили россиян с Днём народного единства с фронта. Видео © SHOT
«Я русский из Волгограда, защищаю наши ценности; я дагестанец из Волгограда, здесь со своими братьями; я татарин из Волгограда, сражаюсь за братский народ; я немец из Волгограда, здесь защищают мир России», — рассказали военнослужащие.
Бойцы хором произнесли, что «едины и сплочены за Россию». Видеопоздравление телеграм-каналу передали волонтёры Народного фронта.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади сегодня днём. После торжественной церемонии президент пообщался с детьми участников СВО и курсантами.