«Все вместе отстаивают страну»: Путин подчеркнул актуальность Дня народного единства, заявили в ГД

Президент России Владимир Путин в 2005 году возродил праздник Дня народного единства. До этого он отмечался со времён царя Алексея Михайловича (1645 – 1676) по 1917 год. Заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев в разговоре с Life.ru отметил, что для Путина 4 ноября всегда символизировало единство и сегодня, участвуя в торжественных мероприятиях, глава государства тоже говорил о важности нашего единства.

«Важность единства нужно подчёркивать в нескольких аспектах. У нас первый аспект — это сословно-классовое единство. Окончание Смуты и победа над поляками в своё время произошли благодаря объединению всех классов общества. Тот же князь Пожарский, с одной стороны — князь, а с другой стороны — Кузьма Минин, предприниматель, мясник. Тогда все вместе выступили за Русь, и весь простой народ с ними шёл», — заявил Матвейчев.

Также депутат выделил второй аспект — межнациональное единство. В то время объединились все: и русские, и украинцы (хоть тогда они так и не назывались, были типичные малороссы). Были и татары, и чуваши, и марийцы, особенно поволжские народы, отметил собеседник Life.ru. Третий аспект, по словам Матвейчева, — это межрелигиозное единство.

«Сейчас этот праздник сохраняет актуальность, и Владимир Владимирович подчеркнул эту актуальность. Сейчас мы боремся с Западом, как тогда боролись, и в рядах СВО служат люди самых разных национальностей: якуты, буряты, татары, русские, конечно же. Люди разных сословий и классов: интеллигенция, рабочий класс, крестьяне. Все люди со всех сторон. В окопах никто не спрашивает, кто ты и откуда. Все вместе отстаивают страну», — заявил Матвейчев.

При этом единство России пытаются развалить, о чём тоже говорил Путин. Недруги постоянно пытаются взрастить оппозицию, вбить клин между национальностями, религиями, классами и даже между возрастами, противопоставляя молодёжь старшему поколению, указал депутат. В связи с этим стоит задача — сохранить единство.