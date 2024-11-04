«Понимающий»: Девочка, которую поцеловал Путин, поделилась эмоциями от встречи с президентом

Девочкой, которую поцеловал президент России Владимир Путин в Москве, оказалась дочь Героя России Василия Клещенко — Варвара. Она рассказала, о чём беседовала с главой государства после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Варвара Клещенко рассказала, о чём беседовала с Путиным в Москве. Видео © Life.ru

«Я рассказала ему [Путину] о своём отце — Клещенко Василии Петровиче, которому посмертно дали звание Героя России. Я горжусь своим отцом и очень его люблю», — сказала девочка.