«Понимающий»: Девочка, которую поцеловал Путин, поделилась эмоциями от встречи с президентом
Варвара Клещенко на встрече с Путиным рассказала об отце Герое России
Варвара Клещенко. Обложка © Life.ru
Девочкой, которую поцеловал президент России Владимир Путин в Москве, оказалась дочь Героя России Василия Клещенко — Варвара. Она рассказала, о чём беседовала с главой государства после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
Варвара Клещенко рассказала, о чём беседовала с Путиным в Москве. Видео © Life.ru
«Я рассказала ему [Путину] о своём отце — Клещенко Василии Петровиче, которому посмертно дали звание Героя России. Я горжусь своим отцом и очень его люблю», — сказала девочка.
Клещенко добавила, что дети рассказывали российскому лидеру об организациях, таких как Фонд защитников Отечества, «Движение Первых», «Вымпел» и «Юнармия». Девочка отметила, что её мама помогает организаторам фонда «Защитники Отечества» поддерживать вдов участников СВО. Клещенко также назвала Путина добрым и понимающим человеком.
Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Президент РФ Владимир Путин днём возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. А после — пообщался с детьми бойцов СВО на Красной площади. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.