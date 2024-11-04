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4 ноября, 12:03

«Понимающий»: Девочка, которую поцеловал Путин, поделилась эмоциями от встречи с президентом

Варвара Клещенко на встрече с Путиным рассказала об отце Герое России

Варвара Клещенко. Обложка © Life.ru

Варвара Клещенко. Обложка © Life.ru

Девочкой, которую поцеловал президент России Владимир Путин в Москве, оказалась дочь Героя России Василия Клещенко — Варвара. Она рассказала, о чём беседовала с главой государства после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

Варвара Клещенко рассказала, о чём беседовала с Путиным в Москве. Видео © Life.ru

«Я рассказала ему [Путину] о своём отце — Клещенко Василии Петровиче, которому посмертно дали звание Героя России. Я горжусь своим отцом и очень его люблю», — сказала девочка.

Клещенко добавила, что дети рассказывали российскому лидеру об организациях, таких как Фонд защитников Отечества, «Движение Первых», «Вымпел» и «Юнармия». Девочка отметила, что её мама помогает организаторам фонда «Защитники Отечества» поддерживать вдов участников СВО. Клещенко также назвала Путина добрым и понимающим человеком.

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Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. Одними из первых россиян поздравили космонавты с борта МКС. Президент РФ Владимир Путин днём возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. А после — пообщался с детьми бойцов СВО на Красной площади. В материале Life.ru вы узнаете, чем знаменателен этот день и какие события пройдут в этот праздник.

Александр Юнашев
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