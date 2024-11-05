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Регион
5 ноября, 09:04

Фармацевтического короля Шпигеля освободили от срока в колонии из-за болезни

Суд освободил Бориса Шпигеля от отбывания наказания из-за тяжёлой болезни

Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры освободить бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с тяжёлым состоянием здоровья.

Борис Шпигель участвовал в заседании суда по видеосвязи. Фото © Life.ru

Борис Шпигель участвовал в заседании суда по видеосвязи. Фото © Life.ru

С такой просьбой к прокуратуре обратилась защита Шпигеля. Представители надзорного ведомства признали, что медицинское заключение оформлено в соответствии с законом, и у экс-сенатора действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.

Фармацевтический король Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО
Фармацевтический король Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО

Как сообщал Life.ru, 21 марта 2021 года стало известно о задержании на тот момент губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. По этому же елу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы за дачу и получение взятки.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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