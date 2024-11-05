Фармацевтического короля Шпигеля освободили от срока в колонии из-за болезни

Преображенский суд Москвы удовлетворил просьбу прокуратуры освободить бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля от отбывания наказания в связи с тяжёлым состоянием здоровья.

С такой просьбой к прокуратуре обратилась защита Шпигеля. Представители надзорного ведомства признали, что медицинское заключение оформлено в соответствии с законом, и у экс-сенатора действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии.