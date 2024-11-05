Песков не стал комментировать начало голосования на выборах президента США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Дмитрий Песков не стал комментировать начало голосования на выборах президента США. Соответствующее заявление пресс-секретарь российского лидера сделал в ходе брифинга.
«Пока нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.
Напомним, президентские выборы в США стартовали уже 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступит экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. Известно, что их предвыборные кампании обошлись в более чем 1,2 миллиарда долларов. На первом открывшемся участке оба политика получили равное количество голосов.