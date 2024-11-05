Сменил образ: Американист объяснил слова Трампа о возможном поражении на выборах
Американист Ярыгин назвал электоральной тактикой слова Трампа о поражении
Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt
Кандидат в президенты США Дональд Трамп решил сменить образ перед выборами. Из радикального политика он превратился в более сдержанного, чтобы побудить неопределившихся граждан отдать голос за него, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя слова лидера республиканцев о возможном поражении на выборах.
«Вот это тот образ, который он сейчас создаёт. Не тот радикальный Дональд Трамп, который проявлял себя в избирательной кампании, а более сдержанный образ», — уверен американист.
Эксперт подчеркнул в беседе с RT, что смена образа — «электоральная тактика» Трампа, призванная подать сигналы избирателям, мол, если вы не определились, то стоит отдать голос за более сдержанного и мудрого кандидата.
Напомним, 5 ноября в США проходят выборы президента. За пост главы государства борются экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. При этом лидер республиканцев допустил возможность поражения. Тем не менее, кандидаты поделили голоса на первом открывшемся участке в США.