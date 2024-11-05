Сменил образ: Американист объяснил слова Трампа о возможном поражении на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп решил сменить образ перед выборами. Из радикального политика он превратился в более сдержанного, чтобы побудить неопределившихся граждан отдать голос за него, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя слова лидера республиканцев о возможном поражении на выборах.

«Вот это тот образ, который он сейчас создаёт. Не тот радикальный Дональд Трамп, который проявлял себя в избирательной кампании, а более сдержанный образ», — уверен американист.