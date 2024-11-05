Захарова рассказала, при каком условии Россия изучит предложения США

Российской стороне абсолютно всё равно, чем закончатся президентские выборы в Соединённых Штатах. Однако при изменении американской политики Москва будет готова изучить предложения Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В любом случае РФ будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идёт о вопросах национальной безопасности», — отметила дипломат, выступая на брифинге.