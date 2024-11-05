Захарова рассказала, при каком условии Россия изучит предложения США
Захарова: Россия изучит предложения США, если они изменят политику после выборов
Российской стороне абсолютно всё равно, чем закончатся президентские выборы в Соединённых Штатах. Однако при изменении американской политики Москва будет готова изучить предложения Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В любом случае РФ будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идёт о вопросах национальной безопасности», — отметила дипломат, выступая на брифинге.
По словам Захаровой, необходимо, чтобы будущий американский президент сосредоточился на решении проблем в своей стране и «не искал приключений» за пределами Штатов. Представитель российского МИД также пожелала Вашингтону преодолеть кризис демократии и справиться с расколом в обществе.
Как сообщал Life.ru, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступает экс-лидер Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. Известно, что их предвыборные кампании обошлись в более чем 1,2 миллиарда долларов. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов.
VK / МИД России