Лишь 500 человек захотели вступить в «Украинский легион» в Польше за месяц его работы

До конца 2024 года в Польше начнут подготовку «Украинского легиона». Вступить в его ряды изъявили желание только около 500 украинцев, проживающих в 30 странах мира. Об этом рассказала интернет-газета «Страна».

Большинство заявок поступают от украинцев из Польши и Чехии. Также в легион захотели вступить проживающие в Великобритании, Ирландии, Канаде и США. Около 50% заявок поступили от лиц возрастом до 25 лет. В числе желающих принять участие в боевых действиях порядка 50 женщин. При этом уточняется, что не все из членов легиона поедут на обучение.