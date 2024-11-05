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Регион
5 ноября, 17:50

Лишь 500 человек захотели вступить в «Украинский легион» в Польше за месяц его работы

Подготовка «Украинского легиона» в Польше начнётся до конца года

До конца 2024 года в Польше начнут подготовку «Украинского легиона». Вступить в его ряды изъявили желание только около 500 украинцев, проживающих в 30 странах мира. Об этом рассказала интернет-газета «Страна».

В Польше до конца 2024 года начнут формировать «Украинский легион». Фото © Telegram / Политика страны

В Польше до конца 2024 года начнут формировать «Украинский легион». Фото © Telegram / Политика страны

Большинство заявок поступают от украинцев из Польши и Чехии. Также в легион захотели вступить проживающие в Великобритании, Ирландии, Канаде и США. Около 50% заявок поступили от лиц возрастом до 25 лет. В числе желающих принять участие в боевых действиях порядка 50 женщин. При этом уточняется, что не все из членов легиона поедут на обучение.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине начали всерьёз говорить о мобилизации женщин. В ДНР заявили, что таким образом власти Киева «прощупывают» общественное мнение по поводу отправки украинок на фронт. Тем временем в Незалежной среди сотрудников ТЦК замечены иностранные наёмники, которые не испытывают жалости к местному населению.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Полина Никифорова
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