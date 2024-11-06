Украине предрекли вынужденный мир при любом исходе выборов в США
RS: Киевский режим проиграет вне зависимости от того, кто займёт Белый дом
Украине придётся встать на путь переговоров, поскольку страна проиграет в конфликте с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США по итогам выборов. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.
По расчётам аналитиков, положение Украины не спасут уже никакие поставки западного вооружения. Затягивание боевых действий также не сыграет Киеву на руку, поскольку ключевой проблемой ВСУ является не отсутствие оружия, а нежелание украинцев отправляться на фронт воевать, считает военный аналитик Дженнифер Кавано.
«Эксперты также указывают на то, что это начали сознавать и в Вашингтоне, и в Европе, и сдвиг в сторону дипломатии наверняка произойдёт, кто бы ни занял Белый дом в январе 2025 года», – сказано в публикации.
Политолог Джордж Биб, что любому из кандидатов на пост главы США придётся перекрыть некоторые течения внешней политики уходящего президента страны Джо Байдена. Основная причина, конечно, в том, что украинская армия в значительной степени уступает российской, из-за чего ведение войны на истощение является для Киева невозможным.
Киев переживает кризис из-за сокращения объёмов поставок вооружения, поскольку союзники теперь заняты решением собственных проблем, возникших из-за помощи Украине. Тем временем в США избирательный процесс находится в самом разгаре. На данный момент у кандидата от республиканцев Дональда Трампа уже 230 голосов выборщиков, а его соперница-демократка Камала Харрис сумела набрать пока только 179. Республиканец многократно говорил, что закончит войну в кратчайшие сроки. Президент Сербии Вучич считает, что Трамп поможет заключить перемирие уже в декабре этого года.
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