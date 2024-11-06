Украине предрекли вынужденный мир при любом исходе выборов в США

Украине придётся встать на путь переговоров, поскольку страна проиграет в конфликте с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США по итогам выборов. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

По расчётам аналитиков, положение Украины не спасут уже никакие поставки западного вооружения. Затягивание боевых действий также не сыграет Киеву на руку, поскольку ключевой проблемой ВСУ является не отсутствие оружия, а нежелание украинцев отправляться на фронт воевать, считает военный аналитик Дженнифер Кавано.

«Эксперты также указывают на то, что это начали сознавать и в Вашингтоне, и в Европе, и сдвиг в сторону дипломатии наверняка произойдёт, кто бы ни занял Белый дом в январе 2025 года», – сказано в публикации.