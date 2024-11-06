В Польше предложили шантажировать Украину во имя исторической справедливости

Польша должна поставить вопрос о военной помощи Украине в зависимости от её согласия на проведение эксгумации польских жертв Волынской резни. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак.

В эфире Польского телевидения он высказался о том, что Варшава должна надавить на Киев, чтобы добиться разрешения на проведение эксгумационных работ.

«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить своё решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — заявил Босак.