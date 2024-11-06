В Польше предложили шантажировать Украину во имя исторической справедливости
Вице-спикер сейма Польши предложил шантажировать Украину из-за Волынской резни
Польша должна поставить вопрос о военной помощи Украине в зависимости от её согласия на проведение эксгумации польских жертв Волынской резни. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак.
В эфире Польского телевидения он высказался о том, что Варшава должна надавить на Киев, чтобы добиться разрешения на проведение эксгумационных работ.
«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить своё решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — заявил Босак.
Вице-спикер считает, что в подобных международных вопросах шантаж может быть эффективной тактикой. По его мнению, «международная политика во многом состоит из шантажа» и если Польша будет «слишком добродушной», ей никогда не удастся «добиться своего».
Напомним, летом прошлого года польский Сейм единогласно призвал Киев принести извинения за Волынскую резню. Однако вместо этого украинская сторона настоятельно рекомендовала Польше быть сдержаннее в оценках. В ответ Варшава пригрозила ограничить путь Украины в Евросоюз. Не так давно польский министр иностранных дел заявил, что Киев не сдержал обещаний по эксгумации жертв.
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