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6 ноября, 03:07

В Польше предложили шантажировать Украину во имя исторической справедливости

Вице-спикер сейма Польши предложил шантажировать Украину из-за Волынской резни

Польша должна поставить вопрос о военной помощи Украине в зависимости от её согласия на проведение эксгумации польских жертв Волынской резни. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак.

В эфире Польского телевидения он высказался о том, что Варшава должна надавить на Киев, чтобы добиться разрешения на проведение эксгумационных работ.

«Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить своё решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни», — заявил Босак.

Вице-спикер считает, что в подобных международных вопросах шантаж может быть эффективной тактикой. По его мнению, «международная политика во многом состоит из шантажа» и если Польша будет «слишком добродушной», ей никогда не удастся «добиться своего».

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Напомним, летом прошлого года польский Сейм единогласно призвал Киев принести извинения за Волынскую резню. Однако вместо этого украинская сторона настоятельно рекомендовала Польше быть сдержаннее в оценках. В ответ Варшава пригрозила ограничить путь Украины в Евросоюз. Не так давно польский министр иностранных дел заявил, что Киев не сдержал обещаний по эксгумации жертв.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mino Surkala

Анатолий Цейко
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