Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещаний по эксгумации на Волыни

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование по поводу несоблюдения Украиной обещания о продвижении в вопросе эксгумации жертв Волынской резни. В эфире телеканала TVN дипломат отметил, что украинская сторона обещала предоставить подвижки по этому делу до Дня всех святых, однако никаких действий так и не было предпринято.