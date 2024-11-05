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5 ноября, 01:51

Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещаний по эксгумации на Волыни

Сикорский: Украина не выполнила обещаний по эксгумации жертв Волынской резни

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование по поводу несоблюдения Украиной обещания о продвижении в вопросе эксгумации жертв Волынской резни. В эфире телеканала TVN дипломат отметил, что украинская сторона обещала предоставить подвижки по этому делу до Дня всех святых, однако никаких действий так и не было предпринято.

Сикорский вновь обратился к украинским властям с просьбой о разрешении на проведение эксгумации, подчеркнув, что Польша готова полностью взять на себя финансовые расходы.

«Всё что нам нужно – это согласие на эксгумацию», — резюмировал дипломат.

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Напомним, летом прошлого года польский Сейм единогласно призвал Киев принести извинения за Волынскую резню. Однако вместо этого украинская сторона настоятельно рекомендовала Польше быть сдержаннее в оценках. В ответ Варшава пригрозила ограничить путь Украины в Евросоюз. Позже в Польше заявили, что правда о Волынских событиях способна разрушить национальные мифы Украины.

Анатолий Цейко
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