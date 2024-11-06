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6 ноября, 06:33

«Гейм, сет и матч!» Илон Маск подвёл итог выборов в США

Илон Маск оставил послание после первых результатов президентских выборов в США

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Миллиардер Илон Маск, яростно поддерживающий кандидата от республиканцев Дональда Трампа на его пути к возвращению в Белый дом, опубликовал весьма оптимистичный прогноз после получения первых результатов выборов в США. Пост появился в его аккаунте в соцсети Х.

«Гейм, сет и матч», — написал он, проводя параллель с теннисом.

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Сейчас Дональду Трампу для победы необходимо набрать ещё 40 голосов выборщиков. На данный момент у республиканца 230 голосов, а у его соперницы из Демократической парии Камалы Харрис всего 179. Букмекеры также считают, что следующим главой США всё-таки станет Трамп, вероятность победы которого оценивается в 71%. Сам он уверен в своей победе, но говорит, что готов признать поражение, если демократка выиграет честным путём.

Владимир Озеров
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