«Гейм, сет и матч!» Илон Маск подвёл итог выборов в США

Миллиардер Илон Маск, яростно поддерживающий кандидата от республиканцев Дональда Трампа на его пути к возвращению в Белый дом, опубликовал весьма оптимистичный прогноз после получения первых результатов выборов в США. Пост появился в его аккаунте в соцсети Х.