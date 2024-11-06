«Гейм, сет и матч!» Илон Маск подвёл итог выборов в США
Илон Маск оставил послание после первых результатов президентских выборов в США
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Миллиардер Илон Маск, яростно поддерживающий кандидата от республиканцев Дональда Трампа на его пути к возвращению в Белый дом, опубликовал весьма оптимистичный прогноз после получения первых результатов выборов в США. Пост появился в его аккаунте в соцсети Х.
«Гейм, сет и матч», — написал он, проводя параллель с теннисом.
Сейчас Дональду Трампу для победы необходимо набрать ещё 40 голосов выборщиков. На данный момент у республиканца 230 голосов, а у его соперницы из Демократической парии Камалы Харрис всего 179. Букмекеры также считают, что следующим главой США всё-таки станет Трамп, вероятность победы которого оценивается в 71%. Сам он уверен в своей победе, но говорит, что готов признать поражение, если демократка выиграет честным путём.