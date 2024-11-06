Медведев: С Камалой Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты
Камала Харрис. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/lev radin
С кандидатом в президенты США Камалой Харрис покончено, а цели спецоперации России будут достигнуты. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии, опубликованном в соцсети Илона Маска X.
«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал политик в соцсети X.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.