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6 ноября, 08:18

Медведев: С Камалой Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты

Камала Харрис. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/lev radin

Камала Харрис. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/lev radin

С кандидатом в президенты США Камалой Харрис покончено, а цели спецоперации России будут достигнуты. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии, опубликованном в соцсети Илона Маска X.

«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал политик в соцсети X.

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Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. От демократов кандидатом стала Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Штатах уже закрылись, сейчас идёт подсчёт голосов. Но экзитполы, а также прогнозы СМИ показывают, что Трамп опережает Харрис. Сам республиканец уже заявил о своей победе.

Александра Вишнякова
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