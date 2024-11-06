Илон Маск раскрыл свои планы на правительство в случае победы Трампа
Илон Маск настроен улучшить эффективность правительства в случае победы Трампа
Американский миллиардер Илон Маск пообещал улучшить эффективность американского правительства, если на выборах выиграет Дональд Трамп. Кандидат в президенты от республиканцев в случае победы собирался назначить Илона на официальный пост. По мнению Маска, Америка страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств, и он может решить эти проблемы.
«Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — сказал миллиардер журналисту Такеру Карслону.
Илон также заявил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на налогоплательщиков как «скрытые расходы», и он намерен изменить это.
Напомним, в США состоялись выборы президента. Борьба разгорелась между вице-президентом, кандидатом от демократов Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Последний уже объявил о своей победе. Однако эксперт назвал преждевременными слова Трампа о своей победе над Харрис. Окончательные итоги станут известны лишь 6 января следующего года после голосования выборщиков, а за это время может случиться всё, что угодно, подчеркнул политолог.