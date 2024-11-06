Илон Маск раскрыл свои планы на правительство в случае победы Трампа

Американский миллиардер Илон Маск пообещал улучшить эффективность американского правительства, если на выборах выиграет Дональд Трамп. Кандидат в президенты от республиканцев в случае победы собирался назначить Илона на официальный пост. По мнению Маска, Америка страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств, и он может решить эти проблемы.

«Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности», — сказал миллиардер журналисту Такеру Карслону.