Стальной каблук: В окружении Трампа нашли архитекторшу его победы

Невестка Дональда Трампа, сопредседатель национального комитета Республиканской партии Лара Трамп является одним из главных архитекторов его победы на выборах президента США. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, именно она настояла на том, что республиканцы должны принять участие в почтовом голосовании, а не называть его «полностью скомпрометированным». Политесса также направила десятки тысяч наблюдателей на избирательные участки и угрожала обратиться к юристам, если подсчёт голосов необходимо будет оспаривать.