Стальной каблук: В окружении Трампа нашли архитекторшу его победы
Политолог Дробницкий назвал невестку Трампа архитектором его победы
Лара Трамп. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE
Невестка Дональда Трампа, сопредседатель национального комитета Республиканской партии Лара Трамп является одним из главных архитекторов его победы на выборах президента США. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, именно она настояла на том, что республиканцы должны принять участие в почтовом голосовании, а не называть его «полностью скомпрометированным». Политесса также направила десятки тысяч наблюдателей на избирательные участки и угрожала обратиться к юристам, если подсчёт голосов необходимо будет оспаривать.
«Губернаторы-демократы, конечно, не только и не столько поэтому дрогнули и отказались включать админресурс на полную катушку, но это было хорошим дополнительным аргументом», — отметил Дробницкий.
Тем временем МИД предупредил, что Россия будет жёстко отстаивать интересы при новых властях США и продолжать добиваться целей СВО. Там отметили, что не питают иллюзий в отношении Трампа, так как политические элиты в США негативно настроены по отношению к РФ независимо от партии. Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% протоколов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 млн. СМИ уже объявили Трампа победителем.