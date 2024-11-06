«Он делал это — снова»: Журнал Time поместил на обложку президента Трампа

Одерживающий победу на президентских выборах в США Дональд Трамп уже стал лицом ноябрьского выпуска американского журнала Time. На снимке политик надменно смотрит на публику и улыбается своей фирменной улыбкой.

«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — говорится в тексте под фото.