«Он делал это — снова»: Журнал Time поместил на обложку президента Трампа
Журнал Time показал обложку с Трампом и назвал его «избранным президентом»
Дональд Трамп на обложке Time. Обложка © Х / TIME
Одерживающий победу на президентских выборах в США Дональд Трамп уже стал лицом ноябрьского выпуска американского журнала Time. На снимке политик надменно смотрит на публику и улыбается своей фирменной улыбкой.
«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — говорится в тексте под фото.
Издание выбрало кадр из речи Трампа, где он объявил себя победителем. Вверху содержится надпись: «Избранный президент Дональд Трамп». Номер появится в продаже 25 ноября.
Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% протоколов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 млн. СМИ уже объявили Трампа победителем. В МИД РФ предупредил, что Россия будет жёстко отстаивать интересы при новых властях США и продолжать добиваться целей СВО, иллюзий в Москве не испытывают.