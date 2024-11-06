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6 ноября, 14:17

«Он делал это — снова»: Журнал Time поместил на обложку президента Трампа

Журнал Time показал обложку с Трампом и назвал его «избранным президентом»

Дональд Трамп на обложке Time. Обложка © Х / TIME

Дональд Трамп на обложке Time. Обложка © Х / TIME

Одерживающий победу на президентских выборах в США Дональд Трамп уже стал лицом ноябрьского выпуска американского журнала Time. На снимке политик надменно смотрит на публику и улыбается своей фирменной улыбкой.

«Новая обложка Time: как Дональд Трамп сделал это — снова», — говорится в тексте под фото.

Издание выбрало кадр из речи Трампа, где он объявил себя победителем. Вверху содержится надпись: «Избранный президент Дональд Трамп». Номер появится в продаже 25 ноября.

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Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после обработки 87% протоколов получил 70,7 миллиона голосов, в то время как его соперница Камала Харрис набрала всего 65,7 млн. СМИ уже объявили Трампа победителем. В МИД РФ предупредил, что Россия будет жёстко отстаивать интересы при новых властях США и продолжать добиваться целей СВО, иллюзий в Москве не испытывают.

Татьяна Миссуми
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