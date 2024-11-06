В Германии описали сторонников Трампа, принёсших ему победу

Представитель республиканцев Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей Камалой Харрис в борьбе за президентское кресло в США только благодаря латиноамериканцам, молодёжи и женщинам. К таким выводам пришло издание Der Spiegel.

Автор публикации напомнил, что Трамп не раз угрожал окончательно решить вопрос с нелегалами из Латинской Америки и даже обещал достроить стену на границе с Мексикой. Однако латиноамериканцы с гражданством США подержали кандидата от республиканцев, отдав ему 45% голосов, только 25% смогла набрать Харрис в данной категории электората.

Также, как пишет Der Spiegel, Трампу выразили поддержку избиратели в возрастной категории от 18 до 29 лет. И, наконец, во главе США политика хотят видеть женщины, хотя, казалось бы, представитель демократов Харрис очень рассчитывала на прекрасный пол. При этом именно Харрис поддержали в своём большинстве афроамериканцы, продолжает автор статьи. По мнению Der Spiegel, такие результаты стали итогом провальной экономической политики демократов во главе с действующим лидером США Джо Байденом.