В Германии описали сторонников Трампа, принёсших ему победу
Der Spiegel: Трамп победил благодаря латиноамериканцам, молодёжи и женщинам
Представитель республиканцев Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей Камалой Харрис в борьбе за президентское кресло в США только благодаря латиноамериканцам, молодёжи и женщинам. К таким выводам пришло издание Der Spiegel.
Автор публикации напомнил, что Трамп не раз угрожал окончательно решить вопрос с нелегалами из Латинской Америки и даже обещал достроить стену на границе с Мексикой. Однако латиноамериканцы с гражданством США подержали кандидата от республиканцев, отдав ему 45% голосов, только 25% смогла набрать Харрис в данной категории электората.
Также, как пишет Der Spiegel, Трампу выразили поддержку избиратели в возрастной категории от 18 до 29 лет. И, наконец, во главе США политика хотят видеть женщины, хотя, казалось бы, представитель демократов Харрис очень рассчитывала на прекрасный пол. При этом именно Харрис поддержали в своём большинстве афроамериканцы, продолжает автор статьи. По мнению Der Spiegel, такие результаты стали итогом провальной экономической политики демократов во главе с действующим лидером США Джо Байденом.
«Многие всё ещё обижаются на Харрис и Байдена за рост цен, вызванный конфликтом России и Украины и энергетическим кризисом в 2022 году. Избиратели Харрис, напротив, назвали состояние демократии самым важным вопросом на выборах. Но похоже, что Трампу удалось лучше мобилизовать своих сторонников, используя проблему инфляции, чем Камале Харрис — с помощью беспокойства о будущем демократии», — говорится в материале.
Напомним, по итогам подсчёта 87% протоколов, Дональд Трамп набрал 70,7 миллиона голосов, тогда как у конкурирующей с ним Камалы Харрис есть только 65,7 миллиона. В американской прессе уже считают победу республиканца состоявшимся фактом. В свою очередь в российском МИД заявили, что и при новой власти в США РФ продолжит жёстко отстаивать собственные интересы и достигать целей специальной военной операции. Окончательные итоги выборов будут известны только в январе следующего года, тогда же состоится инаугурация нового лидера страны.
ТАСС / АР