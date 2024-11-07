Байден объяснил поражение Харрис на выборах чрезвычайными обстоятельствами
Президент США Джо Байден впервые прокомментировал поражение Камалы Харрис на прошедших выборах лидера страны. По мнению главы Белого дома, кандидат от республиканцев вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
«Ещё пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — заявил Байден.
По его словам, Харрис продолжит борьбу с целью, решимостью и радостью.
Напомним, 47-м президентом США станет Дональд Трамп, который уже объявил себя победителем. Его поздравили многие мировые лидеры, а также сам Байден и Харрис. Они пообещали преемнику организовать мирную передачу власти.
X / The White House