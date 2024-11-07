Скандал с почти 70 выставленными из турецкого отеля российскими детьми получил развязку
Суд дал 5 лет главе «Колибри» Алакбарову, из-за которого детей выселили из отеля
Директор ООО «Колибри-Тур МСК» Вугар Алакбаров проведёт за решёткой пять лет в соответствии с решением московского суда. Приговор был вынесен в рамках дела о мошенничестве, из-за которого из турецкого отеля выселили почти 70 российских детей. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Директор «Колибри» на заседании. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
«С учётом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд приговорил руководителя ООО «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и взял его под стражу в зале суда. Он признан виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Уголовное дело возбудили по статьям об оказании небезопасных услуг и мошенничестве. Представители СК рассказали, что сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» не внесли оплату проживания в гостинице около 70 детей от 6 до 17 лет, из-за чего ночью их выставили на улицу.
В прокуратуре добавили, что Алакбаров незаконно вёл бизнес, поскольку был в курсе, что его предприятия не являются туроператорами, из-за чего у них нет законных оснований для продажи путёвок. В Едином федеральном реестре туроператоров нет ни слова о его компаниях. Из-за действий злоумышленника пострадали 40 человек, а общий ущерб оценивается в 3,9 миллиона рублей.
Напомним, что в августе прошлого года 68 детей из России были выселены из турецкого лагеря «Колибри». Родители рассказывали, что руководство лагеря не оплатило им проживание в отеле. Обратных билетов у них, разумеется, не было на руках. Клиенты даже не получили маршрутных квитанций и ваучеров. Позже в Минэкономразвития заявили, что «Колибри» не имела права отправлять детей в Турцию. Спустя несколько дней всех несовершеннолетних вернули в РФ, помощь оказывало консульство.
Telegram / Прокуратура Москвы