Скандал с почти 70 выставленными из турецкого отеля российскими детьми получил развязку

Директор ООО «Колибри-Тур МСК» Вугар Алакбаров проведёт за решёткой пять лет в соответствии с решением московского суда. Приговор был вынесен в рамках дела о мошенничестве, из-за которого из турецкого отеля выселили почти 70 российских детей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Директор «Колибри» на заседании. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«С учётом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд приговорил руководителя ООО «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и взял его под стражу в зале суда. Он признан виновным в совершении 40 эпизодов мошенничества», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статьям об оказании небезопасных услуг и мошенничестве. Представители СК рассказали, что сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» не внесли оплату проживания в гостинице около 70 детей от 6 до 17 лет, из-за чего ночью их выставили на улицу.