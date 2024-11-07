«В хаосе и в беспорядке»: Эксперт описал плачевную ситуацию, отступающих в зоне СВО бойцов ВСУ
Эксперт Меркурис: ВСУ хаотично отступают в зоне СВО
ВСУ хаотично сдают позиции в зоне СВО, во вражеской армии царит беспорядок. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, зачастую в хаосе и в беспорядке», — отметил он в новом видео на YouTube.
По мнению эксперта, российские системы радиоэлектронной борьбы достигли такой степени эффективности, что боевые дроны ВСУ больше не имеют смысла. Меркурис отметил, что Вооружённые силы России могут стремительно продвигаться по местности и атаковать позиции украинской армии с разных направлений.
Ранее стало известно, что украинской армии катастрофически не хватает живой силы на позициях. Ветеран так называемой киевской «антитеррористической операции» Мартин Брест заявил, что для «победы» над Россией Незалежной необходимо призвать 4 миллиона бойцов. До этого в Киеве заявили об обрушении фронта ВСУ. ВС РФ активно наступают на всех направлениях, на некоторых темпы продвижения достигают 5 километров в сутки. Даже Владимир Зеленский приказал отступать из-за нехватки бойцов на передовой.
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