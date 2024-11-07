ВСУ хаотично сдают позиции в зоне СВО, во вражеской армии царит беспорядок. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

«Мы видим, как украинцы чаще всего отступают с позиций, которые они должны были защищать, зачастую в хаосе и в беспорядке», — отметил он в новом видео на YouTube.

По мнению эксперта, российские системы радиоэлектронной борьбы достигли такой степени эффективности, что боевые дроны ВСУ больше не имеют смысла. Меркурис отметил, что Вооружённые силы России могут стремительно продвигаться по местности и атаковать позиции украинской армии с разных направлений.