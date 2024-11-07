Кандидат в госсекретари при Трампе дал громкое обещание: «Скоро наступит мир»
Кандидат на пост госсекретаря США Гренелл обещал, что скоро наступит мир
Ричард Гренелл. Фото © Wikipedia
Новый американский президент Дональд Трамп, как утверждает Politico, размышляет над назначением на должность госсекретаря страны бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла. Дипломат на своей странице в соцсети Х заявил, что уже скоро наступят мирные времена.
«Америка и мир спасены. Мы победили проснувшихся левых. Скоро наступит мир», — написал Гренелл.
Стоит отметить, что за несколько минут до этого на его странице появилась ещё одна публикация, в которой он сообщил, что Трамп выигрывает президенсткую гонку.
Ранее Дональд Трамп объявил себя победителем президентской гонки в США. Спустя некоторое время он выступил с громким заявлением о намерении прекратить вообще все войны в мире. Это благородное стремление американского политика похвалил белорусский президент Александр Лукашенко, прочащий Трампу нобелевку, если тот сдержит слово.