Кандидат в госсекретари при Трампе дал громкое обещание: «Скоро наступит мир»

Новый американский президент Дональд Трамп, как утверждает Politico , размышляет над назначением на должность госсекретаря страны бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла. Дипломат на своей странице в соцсети Х заявил, что уже скоро наступят мирные времена.

Стоит отметить, что за несколько минут до этого на его странице появилась ещё одна публикация, в которой он сообщил, что Трамп выигрывает президенсткую гонку.