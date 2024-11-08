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Регион
8 ноября, 13:59

Подмосковного «Раскольникова», зарубившего мать топором, взяли под стражу

Подросток, зарубивший мать в Сергиевом Посаде, арестован до 6 января 2025 года

Подростка, зарубившего родную мать топором в Сергиевом Посаде, арестовали до 6 января 2025 года. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (ч.1 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении следователей.

Подмосковный «Раскольников», зарубивший мать топором, готовился к расправе заранее
Подмосковный «Раскольников», зарубивший мать топором, готовился к расправе заранее

Напомним, 15-летний школьник зарубил топором свою мать после ссоры из-за плохих оценок. По информации следствия, 48-летняя женщина отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютер из-за успеваемости в школе. Пацан разозлился, вошёл в спальню к матери и несколько раз ударил её топором по голове, женщина скончалась. Теперь школьника ждёт суд. Его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Уточнялось, что подросток имел тихий нрав, однако около 12 часов проводил в компьютере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / L.Kora

Александра Мышляева
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