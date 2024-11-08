Подмосковного «Раскольникова», зарубившего мать топором, взяли под стражу
Подросток, зарубивший мать в Сергиевом Посаде, арестован до 6 января 2025 года
Подростка, зарубившего родную мать топором в Сергиевом Посаде, арестовали до 6 января 2025 года. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (ч.1 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении следователей.
Напомним, 15-летний школьник зарубил топором свою мать после ссоры из-за плохих оценок. По информации следствия, 48-летняя женщина отобрала у сына планшет и запретила ему играть в компьютер из-за успеваемости в школе. Пацан разозлился, вошёл в спальню к матери и несколько раз ударил её топором по голове, женщина скончалась. Теперь школьника ждёт суд. Его могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Уточнялось, что подросток имел тихий нрав, однако около 12 часов проводил в компьютере.
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