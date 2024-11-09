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Регион
8 ноября, 23:26

«Царит шутовская свобода»: В Германии ответили Маску, который назвал Шольца «глупцом»

Правительство Германии не откажется от X после резких слов Маска о Шольце

Правительство Германии решило продолжить своё присутствие в социальной сети X, несмотря на резкое высказывание владельца платформы Илона Маска в адрес канцлера Олафа Шольца, который назвал политика «глупцом», комментируя распад правящей коалиции в Германии.

На брифинге представитель немецкого правительства Кристиане Хофман отметила, что для ФРГ социальные сети остаются важным инструментом для разъяснения работы и общения с гражданами. Хофман подчеркнула, что кабмин считает правильным продолжить использовать X. Она также пояснила, что Маск даёт право выражать дерзкие мнения, не опасаясь осуждения или восприятия их всерьёз.

«Ведь в X царит шутовская свобода», — заявила политик.

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Напомним, распад коалиционного правительства Германии последовал после решения министра финансов Кристиана Линднера не увеличивать финансирование для помощи Украине в бюджете на 2025 год, что вызвало недовольство Шольца, который отправил министра в отставку. Шольц также заявил о своём намерении поднять вопрос о доверии его правительству в Бундестаге 15 января 2025 года. При недоверии президента Германии могут обязать распустить парламент, и в течение двух месяцев должны быть назначены новые выборы.

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flickr / PES Communications

Артём Гапоненко
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