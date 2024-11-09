«Царит шутовская свобода»: В Германии ответили Маску, который назвал Шольца «глупцом»

Правительство Германии решило продолжить своё присутствие в социальной сети X, несмотря на резкое высказывание владельца платформы Илона Маска в адрес канцлера Олафа Шольца, который назвал политика «глупцом», комментируя распад правящей коалиции в Германии .

На брифинге представитель немецкого правительства Кристиане Хофман отметила, что для ФРГ социальные сети остаются важным инструментом для разъяснения работы и общения с гражданами. Хофман подчеркнула, что кабмин считает правильным продолжить использовать X. Она также пояснила, что Маск даёт право выражать дерзкие мнения, не опасаясь осуждения или восприятия их всерьёз.